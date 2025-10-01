01 Ekim 2025, Çarşamba

İsrail ve Google'dan 45 milyon dolarlık anlaşma! Google İsrail'in soykırımını aklıyor
İsrail ve Google’dan 45 milyon dolarlık anlaşma! Google İsrail’in soykırımını aklıyor

İsrail ve Google'dan 45 milyon dolarlık anlaşma! Google İsrail'in soykırımını aklıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 11:47
İnternet devi Google, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisiyle 45 milyon dolarlık anlaşma imzalayarak Gazze'deki insani krizi saklayan reklamlar yayınlıyor. Peki Google bunu nasıl yapıyor? İşte detaylar…
