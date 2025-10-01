İsrail ve Google’dan 45 milyon dolarlık anlaşma! Google İsrail’in soykırımını aklıyor

İnternet devi Google, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisiyle 45 milyon dolarlık anlaşma imzalayarak Gazze'deki insani krizi saklayan reklamlar yayınlıyor. Peki Google bunu nasıl yapıyor? İşte detaylar…

