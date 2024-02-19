19 Şubat 2024, Pazartesi
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İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu!
İsrail bir kez daha Lübnan’ı vurdu. Yerleşim yerlerine düşen bombalar çok sayıda binayı yıktı. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'yi hedef aldı. Lübnan resmi ajansı NNA geçtiği haberinde, İsrail'in Gaziyye saldırısında bir aracı hedef aldığını ve olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.