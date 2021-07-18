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İsrail polisinden Filistinli gence insanlık dışı muamele! Coplarıyla saldırdılar

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 18.07.2021 04:56
İsrail'de aşırılık yanlısı Yahudi örgütler, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya yoğun katılımlı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu. Bu maksada engel olmak isteyen Filistinliler, İsrail polisleri tarafından insanlık dışı muameleye maruz kalıyor. Kudüs'te kayda alınan görüntülerde İsrail polisinin Filistinli bir sivili hedef gözetmeksizin darbettiği görülüyor.

İsrail güçlerinin, çok sayıda Yahudi yerleşimcinin düzenlediği yürüyüş için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'nın olduğu alanı kapattığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günüyle eş zamanlı olarak, Şam Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'na doğru yürüdü.

İsrail güçleri ise gösteri öncesinde Şam Kapısı'nın olduğu alanı boşaltarak, burayı kapalı askeri bölge ilan etti. En az 3 Filistinliyi gözaltına alan ve içlerinden birini de darbeden İsrail güçleri, alandaki gazetecilere de müdahale etti.

İsrailli aşırılık yanlısı Yahudi örgütler, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla 18 Temmuz'da Mescid-i Aksa'ya yoğun katılımlı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

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