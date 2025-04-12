İsrail ordusunda "Netanyahu karşıtı" hareket! Yüzlerce askerden "ateşkes" çağrısı

Gazze'deki soykırım tüm dünyanın gözü önünde sürerken, katil Netanyahu'nun izlediği savaş politikasına ordu içerisinden tepki sesleri yükseldi. İsrail hava kuvvetleri üyesi bin askerin yazdığı açık mektupta "esir takası ve ateşkes" çağrıları yapılırken, o mektubu farklı ordu birimlerinden gelen eleştiriler izledi.

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