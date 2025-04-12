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İsrail ordusunda Netanyahu karşıtı hareket! Yüzlerce askerden ateşkes çağrısı

İsrail ordusunda "Netanyahu karşıtı" hareket! Yüzlerce askerden "ateşkes" çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 23:03
Gazze'deki soykırım tüm dünyanın gözü önünde sürerken, katil Netanyahu'nun izlediği savaş politikasına ordu içerisinden tepki sesleri yükseldi. İsrail hava kuvvetleri üyesi bin askerin yazdığı açık mektupta "esir takası ve ateşkes" çağrıları yapılırken, o mektubu farklı ordu birimlerinden gelen eleştiriler izledi.
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İsrail ordusunda Netanyahu karşıtı hareket! Yüzlerce askerden ateşkes çağrısı
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