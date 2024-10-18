İsrail ordu sözcüsü Hagari: “İşimiz daha bitmedi”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 31 Temmuz'da Tahran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine geçen Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, yayınladığı video mesajda 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu’ndan sorumlu olan Hamas’ın son lideri Sinvar'ın öldürüldüğünü açıkladı. Hagari, Sinvar’ın “İsrail’e yönelik en ölümcül saldırının” planlayıcısı olduğunu söyledi. Gazze'ye yönelik saldırılardan Hamas’ı sorumlu tutan Hagari, “Sinvar'ın 7 Ekim'de başlattığı savaşın başından beri şunu söyledik: Bizim savaşımız Hamas'la, Gazze halkıyla değil" dedi. Hagari, bölgeye yönelik insani yardımların artırılması için çalıştıkları iddiasında bulundu. “İşimiz daha bitmedi” diyen Hagari, “Tüm rehineleri evlerine döndürene dek durmayacağız. İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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