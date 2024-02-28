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İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu!

İHA
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Giriş: 28.02.2024 19:14
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi uyarı yapılmadığını ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını aktardı. Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.
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İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu!
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu!
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