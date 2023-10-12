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İsrail mülteci kampını vurdu: 15 can kaybı

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Giriş: 12.10.2023 10:25
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerine düzenlenen yoğun bombardıman sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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