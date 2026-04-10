İsrail Lübnan'a saldırıyor: Beyrut'ta gergin bekleyiş

Katil İsrail'in Lübnan'a yönelik kanlı saldırıları devam ederken, Başkent Beyrut'ta gergin bir bekleyiş hakim. Sahadaki son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sivil katliamlarında can kaybının 1888'e ulaştığını belirtirken, İsrail'in sahada uyguladığı psikolojik harp taktiklerini anlattı. Hizbullah'ın daveti üzerine gazetecilerin Dahiye semtine girdiği anlarda İsrail ordusunun acil tahliye uyarısı yayınladığını ancak herhangi bir saldırı düzenlemediğini belirten Kurşun, bölgedeki tansiyonun perde arkasını anlattı.