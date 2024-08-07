İsrail-Lübnan sınırı kaynıyor! Gerginlik had safhada... A Haber bölgeden aktardı

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran'ın terör devleti İsrail'e saldıracağına dair beklentiler karşılıklı atışmalar ve misillemelerin ardından daha da yükseldi. Lübnan-İsrail sınır hattında ilk günden bu yana en güncel bilgileri ve en özel detayları aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında bölgedeki son gelişmeler hakkında konuştu. Hizbullah'ın radarında hangi yerler var? İran ne zaman saldıracak? İşte detaylar...