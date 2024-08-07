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İsrail-Lübnan sınırı kaynıyor! Gerginlik had safhada... A Haber bölgeden aktardı

İsrail-Lübnan sınırı kaynıyor! Gerginlik had safhada... A Haber bölgeden aktardı

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Giriş: 07.08.2024 21:49
Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran'ın terör devleti İsrail'e saldıracağına dair beklentiler karşılıklı atışmalar ve misillemelerin ardından daha da yükseldi. Lübnan-İsrail sınır hattında ilk günden bu yana en güncel bilgileri ve en özel detayları aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında bölgedeki son gelişmeler hakkında konuştu. Hizbullah'ın radarında hangi yerler var? İran ne zaman saldıracak? İşte detaylar...
İsrail-Lübnan sınırı kaynıyor!
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