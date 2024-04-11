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İsrail İran arasında gerilim tırmanıyor! Hamaney: İsrail'i cezalandıracağız; İsrail: İran saldırırsa vururuz

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 11.04.2024 09:59
İsrail ile İran arasında gerilim yükseliyor. İran dini lideri Hamaney, İsrail'in cezalandırılacağını söyledi. Gerginlik giderek tırmanıyor son durumu A Haber ekibinden Ekber Karabağ aktardı.
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