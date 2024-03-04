04 Mart 2024, Pazartesi
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İsrail hükümetinde gerilim! Gazze’de ateşkes olacak mı?
İsrail'de iktidar gerilimi yaşanıyor. Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, Başbakan Netanyahu'nun onayı olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme kararı alması hükümette gerilime neden oldu. Öte yandan, dünyanın gözü Gazze için Kahire’den gelecek ateşkes haberinde. Anadolu Ajansı Muhabiri Enes Canlı, son gelişmeleri Kudüs’ten aktardı.