18 Eylül 2024, Çarşamba
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İsrail Hizbullah'ın telsizlerini sivil halkın telefonlarını patlattı!
Katil İsrail’in Lübnan’a 2. kez düzenlediği dijital terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 2. siber saldırı, dün yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerin cenaze töreninde gerçekleştirildi. Öte yandan bölgedeki kaynaklar bugün gerçekleşen patlamanın sadece Hizbullah üyelerine değil sivil halka da yönelik olduğunu belirtiyor.