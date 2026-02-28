CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail İran'ı vurdu
Özel Haber Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail İran'ı vurdu
Orta Doğu'da savaş resmen başladı
Özel Haber Orta Doğu'da savaş resmen başladı
İran’da patlama! İsrail’den “önleyici saldırı” açıklaması
Gündem İran’da patlama! İsrail’den “önleyici saldırı” açıklaması
A Haber ekibi ateş hattında
Gündem A Haber ekibi ateş hattında
İsrail’in İran stratejisi: Hedef nükleer değil, rejimi yıkmak!
Gündem İsrail’in İran stratejisi: Hedef nükleer değil, rejimi yıkmak!
Trump'tan İran'a yapılan saldırı hakkında ilk açıklama
Özel Haber Trump'tan İran'a yapılan saldırı hakkında ilk açıklama
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail hava sahasını kapattı: Gözler İran'ın misillemesinde

İsrail, İran'ın başkenti Tahran’da stratejik noktalara yönelik "önleyici bir saldırı" başlattığını duyurdu. Şehrin birçok noktasından yükselen dumanlar ve patlama sesleri bölgede paniğe yol açarken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında bu kritik gelişmeyi değerlendirdi. Başbuğ, saldırının arkasında yatan diplomatik sabotaj ihtimaline dikkat çekerek, bölgedeki gerilimin kontrol edilemez bir noktaya taşınmak istendiğini belirtti.

Gündemden Videolar

Bakan Işıkhan'dan emeklilere destek ödemesi sözleri!
Bakan Işıkhan'dan emeklilere destek ödemesi sözleri!
Pop rap yerine "Hu der Allah"
Pop rap yerine "Hu der Allah"
ABD-İran hatında gerilim! | Bölgedeki sıcak bilgiler A Haber'de
ABD-İran hatında gerilim! | Bölgedeki sıcak bilgiler A Haber'de
Mavi Vatan’ın gücü Avrupa’da
Mavi Vatan’ın gücü Avrupa’da
Kağıt üstünde Pakistan sahada Afganistan! A Haber’de çarpıcı savaş senaryosu
Kağıt üstünde Pakistan sahada Afganistan! A Haber’de çarpıcı savaş senaryosu
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in acı günü
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in acı günü
Sokaklarında Mehter limanlarında donanma
Sokaklarında Mehter limanlarında donanma