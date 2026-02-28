İsrail hava sahasını kapattı: Gözler İran'ın misillemesinde

İsrail, İran'ın başkenti Tahran’da stratejik noktalara yönelik "önleyici bir saldırı" başlattığını duyurdu. Şehrin birçok noktasından yükselen dumanlar ve patlama sesleri bölgede paniğe yol açarken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında bu kritik gelişmeyi değerlendirdi. Başbuğ, saldırının arkasında yatan diplomatik sabotaj ihtimaline dikkat çekerek, bölgedeki gerilimin kontrol edilemez bir noktaya taşınmak istendiğini belirtti.