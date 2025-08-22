İsrail Gazze Şehri’ni vurdu: 4’ü çocuk 8 ölü, 14 yaralı

İsrail, Gazze Şehri’ni işgal planını başlattı. Şehrin dış mahallerinde kontrol sağlayan İsrail ordusu, Sabra Mahallesi’nde sivil yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4’ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve can kaybının artabileceğini ifade etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, defnedilmek üzere mezarlığa taşındı.

