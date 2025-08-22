22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail Gazze Şehri’ni vurdu: 4’ü çocuk 8 ölü, 14 yaralı
İsrail Gazze Şehri’ni vurdu: 4’ü çocuk 8 ölü, 14 yaralı

İsrail Gazze Şehri’ni vurdu: 4’ü çocuk 8 ölü, 14 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 01:28
İsrail, Gazze Şehri’ni işgal planını başlattı. Şehrin dış mahallerinde kontrol sağlayan İsrail ordusu, Sabra Mahallesi’nde sivil yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4’ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve can kaybının artabileceğini ifade etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri, defnedilmek üzere mezarlığa taşındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Gazze Şehri’ni vurdu: 4’ü çocuk 8 ölü, 14 yaralı
Aliyev: Barış anlaşmasıyla ihtilaf fiilen sona erdi
Aliyev: “Barış anlaşmasıyla ihtilaf fiilen sona erdi”
İsrail Gazze Şehri’ni vurdu: 4’ü çocuk 8 ölü, 14 yaralı
İsrail Gazze Şehri’ni vurdu: 4’ü çocuk 8 ölü, 14 yaralı
Pakistan’da havai fişek deposunda patlama!
Pakistan’da havai fişek deposunda patlama!
ABD Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderdi
ABD Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderdi
İsrail evini bombaladı molozlar arasından çıktı
İsrail evini bombaladı molozlar arasından çıktı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Kırgızistan’da
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Kırgızistan’da
1 milyon Filistinli ölümle burun buruna
1 milyon Filistinli ölümle burun buruna
İşgal ve vahşet planı!
İşgal ve vahşet planı!
İsrail hava savunma sistemi Güney Kıbrıs’ta!
İsrail hava savunma sistemi Güney Kıbrıs'ta!
ABD savaş gemisinde çıkan yangın...
ABD savaş gemisinde çıkan yangın...
Zelenskiy: Putin ile Türkiye’de görüşebilirim
Zelenskiy: Putin ile Türkiye'de görüşebilirim
Küresel ticaret devi: Kahve
Küresel ticaret devi: Kahve
Daha Fazla Video Göster