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İsrail Filistinlilere böyle işkence etti! İşte insanlığın ayaklar altına alındığı anlar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 31.10.2023 19:12
Gazze’de büyük katliama imza atan İsrail, diğer bir Filistin toprağı Batı Şeria'da da baskıları sürdürüyor. Batı Şeria'da bir grup işçinin ellerini arkadan bağlayan İsrail güçleri işkence etti. İşte vahşetin yaşandığı ve insanlığın ayaklar altına alındığı o anların görüntüleri…
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