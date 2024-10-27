İsrail daha büyük saldırı başlatacak mı? A Haber saldıır altında ki Lübnan'da

Terör devleti İsrail, Gazze'de yaptığı katliamı sürdürürken Lübnan'a da saldırılarına aralıksız devam ediyor. Son olarak İsrail gece saatlerinde İran'a saldırılar düzenledi. Orta Doğu'da gerilim artarken A Haber ekipleri ilk andan itibaren sıcak gelişmeleri en özel görüntülerle aktardı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ta Lübnan'dan son durumu aktardı. İşte detaylar.

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