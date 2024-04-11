11 Nisan 2024, Perşembe
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İsrail bayramın ikinci gününde Nuseyrat Mülteci Kampı'na art arda saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze'nin Şucaiyye mahallesine düzenlenen saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 188 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılar Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor.
İsrail bayramın ikinci gününde Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı çevresinde art arda saldırı düzenledi. Saldırılar sonrası binaların arkasından yükselen dumanlar kaydedildi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını duyurmuştu.