03 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail basını: Türkiye ekonomik büyümede bizi solladı
İsrail basını: Türkiye ekonomik büyümede bizi solladı

İsrail basını: Türkiye ekonomik büyümede bizi solladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2025 12:46
Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye'nin, yıldan yıla gösterdiği düzenlediği büyüme, İsrail basınında geniş yankı buldu. Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,5 büyümesi beklenirken İsrail'in yüzde 2,5 büyüyeceğine dikkati çeken Maariv gazetesi, "Türkiye ekonomisi İsrail'e tozunu yutturdu" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail basını: Türkiye ekonomik büyümede bizi solladı
Katil İsrail ateşkese rağmen saldırıyor
Katil İsrail ateşkese rağmen saldırıyor
İsrail basınında Türkiye itirafı
İsrail basınında Türkiye itirafı
HDK milisleri, Sudan’da binlerce sivili katletti
HDK milisleri, Sudan'da binlerce sivili katletti
Kuzey Kore’de savaş hazırlıkları!
Kuzey Kore'de savaş hazırlıkları!
Trump’tan Maduro’ya: günleri sayılı
Trump'tan Maduro'ya: günleri sayılı
Pasaport damgasındaki Ağrı Dağı kalktı
Pasaport damgasındaki Ağrı Dağı kalktı
Helikopterden inen Ukrayna askerlerine pusu
Helikopterden inen Ukrayna askerlerine pusu
Trump’tan Nijerya’ya saldırı hazırlığı: Birçok planımız var
Trump'tan Nijerya'ya saldırı hazırlığı: Birçok planımız var
Ülkelerin aklı zorlayan yasakları
Ülkelerin aklı zorlayan yasakları
Dünya nüfusunun kıtalara dağılım oranı | ANALİZ
Dünya nüfusunun kıtalara dağılım oranı | ANALİZ
Çölün kalbinde bir ülke: Kuveyt
Çölün kalbinde bir ülke: Kuveyt
9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini katletti
9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini katletti
Daha Fazla Video Göster