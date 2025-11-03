03 Kasım 2025, Pazartesi
İsrail basını: Türkiye ekonomik büyümede bizi solladı
Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye'nin, yıldan yıla gösterdiği düzenlediği büyüme, İsrail basınında geniş yankı buldu. Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,5 büyümesi beklenirken İsrail'in yüzde 2,5 büyüyeceğine dikkati çeken Maariv gazetesi, "Türkiye ekonomisi İsrail'e tozunu yutturdu" dedi.