25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İspanya ve İtalya’dan Gazze filosuna donanma desteği
İspanya ve İtalya’dan Gazze filosuna donanma desteği

İspanya ve İtalya’dan Gazze filosuna donanma desteği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 00:40
Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıların ardından İspanya ve İtalya, filoya destek için donanma gemileri gönderme kararı aldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gerektiğinde vatandaşlarının kurtarılması için bir donanma gemisinin bölgeye yönlendirileceğini açıkladı. İtalya da bir fırkateyni olası kurtarma operasyonları için Gazze açıklarına doğru yola çıkardı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, yardımların Gazze’ye ulaştırılması için İsrail ile temas yürüttüklerini duyurdu. İsrail ise ablukanın yasal olduğunu savunarak filonun Gazze’ye yanaşmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Açıklamada, yardımların başka bir ülkenin limanına indirilebileceği ve buradan Gazze’ye aktarılabileceği ifade edildi. Küresel Sumud Filosu, daha önce üç kez insansız hava araçlarının saldırısına maruz kaldı. Filo, 50 ülkeden gelen yüzlerce aktivistin katılımıyla şimdiye kadar Gazze’ye yönelen en büyük insani yardım girişimi olarak öne çıkıyor. Aktivistler arasında siyasetçilerden hekimlere, din adamlarından gazetecilere kadar geniş bir kesim yer alıyor. Uluslararası kamuoyu, İsrail’in saldırılarını kınarken Gazze’deki insani krize dikkat çekiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İspanya ve İtalya’dan Gazze filosuna donanma desteği
İspanya ve İtalya’dan Gazze filosuna donanma desteği
İspanya ve İtalya’dan Gazze filosuna donanma desteği
İran, İsrail’in gizli nükleer belgelerini yayınladı
İran, İsrail’in gizli nükleer belgelerini yayınladı
Suriye halkı meydanlarda BM’de hitap eden Eş-Şara’yı dinledi
Suriye halkı meydanlarda BM'de hitap eden Eş-Şara’yı dinledi
New York’ta Suriye Devlet Başkanı eş-Şara’ya sevgi seli
New York’ta Suriye Devlet Başkanı eş-Şara’ya sevgi seli
Başkan Erdoğan’dan BM İklim Zirvesi’nde hedef açıklaması!
Başkan Erdoğan’dan BM İklim Zirvesi’nde hedef açıklaması!
ABD- Rusya arasında kaplan-ayı polemiği
ABD- Rusya arasında "kaplan-ayı" polemiği
Başkan Erdoğan’ın ABD’de temasları sürüyor!
Başkan Erdoğan'ın ABD'de temasları sürüyor!
Husilerden İsrail’e İHA saldırısı!
Husilerden İsrail'e İHA saldırısı!
Uluslararası kurumlar etkisiz, Gazze’de bile çıkış yolu yok
"Uluslararası kurumlar etkisiz, Gazze’de bile çıkış yolu yok"
Alman Meclisi’nde Filistin bayrağı açıldı
Alman Meclisi'nde Filistin bayrağı açıldı
Yalvarıyoruz, Gazze’deki bu katliamı derhal durdurun
"Yalvarıyoruz, Gazze’deki bu katliamı derhal durdurun"
Zelenskiy’den BM kürsüsünde dünyaya tepki
Zelenskiy'den BM kürsüsünde dünyaya tepki
Daha Fazla Video Göster