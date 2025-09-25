İspanya ve İtalya’dan Gazze filosuna donanma desteği

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıların ardından İspanya ve İtalya, filoya destek için donanma gemileri gönderme kararı aldı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gerektiğinde vatandaşlarının kurtarılması için bir donanma gemisinin bölgeye yönlendirileceğini açıkladı. İtalya da bir fırkateyni olası kurtarma operasyonları için Gazze açıklarına doğru yola çıkardı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, yardımların Gazze’ye ulaştırılması için İsrail ile temas yürüttüklerini duyurdu. İsrail ise ablukanın yasal olduğunu savunarak filonun Gazze’ye yanaşmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Açıklamada, yardımların başka bir ülkenin limanına indirilebileceği ve buradan Gazze’ye aktarılabileceği ifade edildi. Küresel Sumud Filosu, daha önce üç kez insansız hava araçlarının saldırısına maruz kaldı. Filo, 50 ülkeden gelen yüzlerce aktivistin katılımıyla şimdiye kadar Gazze’ye yönelen en büyük insani yardım girişimi olarak öne çıkıyor. Aktivistler arasında siyasetçilerden hekimlere, din adamlarından gazetecilere kadar geniş bir kesim yer alıyor. Uluslararası kamuoyu, İsrail’in saldırılarını kınarken Gazze’deki insani krize dikkat çekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN