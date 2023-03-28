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İskoçya'ya Müslüman başbakan! Hamza Yusuf 38 yaşında İskoçya Ulusal Partisi Genel Başkanı oldu

A Haber
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Giriş: 28.03.2023 16:25
İskoçya'da yeni dönem başladı. 38 yaşındaki Hamza Yusuf, İskoçya Ulusal Partisi’nin Genel Başkanı seçildi. Böylece Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra aktardı.
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