İskandinav liderler yemekte buluştu! Gündem Trump mı?

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Finlandiya, İsveç ve Norveç başbakanlarını evinde akşam yemeğinde ağırlamış. Yemekte konuşulan gündem Trump'ın Grönland tehdidiydi. Liderin buluştuğu fotoğraf karesi ise dünya basınında çok konuşuldu. Peki yemeğin perde arkasında neler konuşuldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar canlı yayında anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN