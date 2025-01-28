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İskandinav liderler yemekte buluştu! Gündem Trump mı?

İskandinav liderler yemekte buluştu! Gündem Trump mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 18:17
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Finlandiya, İsveç ve Norveç başbakanlarını evinde akşam yemeğinde ağırlamış. Yemekte konuşulan gündem Trump'ın Grönland tehdidiydi. Liderin buluştuğu fotoğraf karesi ise dünya basınında çok konuşuldu. Peki yemeğin perde arkasında neler konuşuldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar canlı yayında anlattı.
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İskandinav liderler yemekte buluştu! Gündem Trump mı?
İskandinav liderler yemekte buluştu!
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