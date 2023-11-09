İşgal altındaki Kudüs sokakları! Kudüs çarşısında sessizlik hakim

İsrail bir yandan Gazze'de soykırımına devam ederken Kudüs'te ise baskılarını arttırdı. Kudüs sokaklarında İsrail'in gölgesini her noktada görmek mümkün. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası dükkanlar açılmıyor. A Haber Özlem Aktay bölgeden son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN