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İşgal altındaki Kudüs sokakları! Kudüs çarşısında sessizlik hakim

A Haber
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Giriş: 09.11.2023 15:51
İsrail bir yandan Gazze'de soykırımına devam ederken Kudüs'te ise baskılarını arttırdı. Kudüs sokaklarında İsrail'in gölgesini her noktada görmek mümkün. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası dükkanlar açılmıyor. A Haber Özlem Aktay bölgeden son durumu aktardı.
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