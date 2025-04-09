İran’ı ABD ile masaya getiren ekonomi!

ABD Başkanı Donald Trump’un dün gece saatlerinde yaptığı İran ile 12 Nisan’da doğrudan temas ile görüşüleceği açıklaması sonrası bölgenin nabzını tutan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, A Haber canlı yayınında Merve Türkay’ın sunduğu Memleket Meselesi programına katılarak İran’ın nabzını tuttu. ABD Başkanı Trump’un açıklamalarının İran için bir sürpriz etkisi yarattığını dile getiren Karadağ, doğrudan başkanlar nezdinde görüşmenin beklenmediğini vurgularken İran’ın masaya beklenenin aksine çok hızlı oturmasının arkasındaki nedenleri sıraladı.