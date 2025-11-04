04 Kasım 2025, Salı
İran'dan Haniye suikastına ilişkin yeni detay: Cep telefonu sinyalinden buldular
İran Devrim Muhafızları, Hamas'ın eski lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın detaylarını açıkladı. Haniye'nin konumunun cep telefonu sinyalleriyle tespit edildiğini söyleyen Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "İçeriden sabotaj" iddialarını ise reddetti.