Haberler Dünya Videoları İran'dan Haniye suikastına ilişkin yeni detay: Cep telefonu sinyalinden buldular
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 16:32
İran Devrim Muhafızları, Hamas'ın eski lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın detaylarını açıkladı. Haniye'nin konumunun cep telefonu sinyalleriyle tespit edildiğini söyleyen Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "İçeriden sabotaj" iddialarını ise reddetti.
