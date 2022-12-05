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İran’da ahlak polisi birimi kapatıldı! Başörtüsü zorunluluğunda değişiklik gündemde

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Giriş: 05.12.2022 08:52
İran'ı kaosa sürükleyen Mahsa Amini'nin ölümüne sebep olan ahlak polisi birimi kapatıldı. İran başsavcısı, 2006 yılında kurulan birimin lağvedildiğini açıkladı.
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İran’da ahlak polisi birimi kapatıldı!
İran’da ahlak polisi birimi kapatıldı!
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