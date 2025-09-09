09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

İran ve Mısır'dan nükleer program ve Gazze gündemli kritik görüşme
İran ve Mısır’dan nükleer program ve Gazze gündemli kritik görüşme

İran ve Mısır’dan nükleer program ve Gazze gündemli kritik görüşme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 19:32
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, Gazze’deki insani kriz ve İran’ın nükleer programı ele alındı. Arakçi, ABD ve İsrail’in saldırılarını uluslararası hukuka darbe olarak nitelendirirken, UAEA ile iş birliğine hazır olduklarını söyledi. Abdellaty ise İran’ın barışçıl nükleer enerji kullanımına yönelik tutumunu desteklediklerini belirtti. Arakçi’nin, UAEA Başkanı Rafael Grossi ile yapacağı görüşmede yeni bir anlaşma ihtimalinin gündeme gelebileceği ifade edildi.
