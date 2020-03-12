'İran koronavirüs (corona virüs) tedavisi için aşıyı buldu' iddiasına açıklama geldi |Video

Dünyada hızla yayılan koronavirüs (corona virüs) tedavisi için henüz aşı ve ya bir tedavi yöntemi bulunamadı. Sosyal medyada yayılan "İran koronavirüs aşısını buldu" iddiasına ise resmi açıklama geldi. Detayları İran'ın Tahran kentinde bulanan A Haber muhabiri Ekber Karadağ canlı yayında anlattı.