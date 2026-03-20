İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip son yolculuğuna uğurlandı

İran, Çarşamba günü İsrail ve ABD'nin düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybeden İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'i son yolculuğuna uğurluyor. Başkent Tahran'daki İmam Humeyni Camisi'nde şiddetli yağmura rağmen on binlerce kişinin katıldığı törende gözyaşları ve intikam sloganları birbirine karıştı. Ülkede tansiyon en üst seviyedeyken, İsrail'in Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini'ye yönelik yeni bir suikast girişiminin ise son anda engellendiği duyuruldu. Bölgedeki son durumu ve sahadaki sıcak gelişmeleri A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, başkent Tahran'dan aktardı.