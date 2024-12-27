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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan enerji israfına sert tepki: Salondaki ışıklar kapatıldı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan enerji israfına sert tepki: Salondaki ışıklar kapatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.12.2024 01:25
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinde halka hitap etti. Ülke genelindeki elektrik ve doğal gaz kesintilerinin neden olduğu sorunlar ile enerji israfına dikkat çeken Pezeşkiyan, “Avrupa ülkelerinden 3-4 kat daha fazla enerji kullanıyoruz. Biz sahip olduğumuz enerjiyi güzel değerlendiremedik ve sebeple de fabrikaların ve halkın elektriğini kesmek zorunda kalıyoruz” dedi.
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan enerji israfına sert tepki: Salondaki ışıklar kapatıldı
Pezeşkiyan’dan enerji israfına sert tepki!
Pezeşkiyan’dan enerji israfına sert tepki!
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