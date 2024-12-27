27 Aralık 2024, Cuma
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan enerji israfına sert tepki: Salondaki ışıklar kapatıldı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinde halka hitap etti. Ülke genelindeki elektrik ve doğal gaz kesintilerinin neden olduğu sorunlar ile enerji israfına dikkat çeken Pezeşkiyan, “Avrupa ülkelerinden 3-4 kat daha fazla enerji kullanıyoruz. Biz sahip olduğumuz enerjiyi güzel değerlendiremedik ve sebeple de fabrikaların ve halkın elektriğini kesmek zorunda kalıyoruz” dedi.