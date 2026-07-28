Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınının üzerinden 5 yıl geçti! Devlet sözünü tuttu: Manavgat yeniden yeşerdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021 yılında meydana gelen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen felaketin üzerinden 5 yıl geçti. Devletin seferberlik ruhuyla hareket ettiği bölgede, küle dönen alanlar hızla yeniden yeşile bürünürken, evlerini kaybeden afetzedeler için inşa edilen yöresel mimariye uygun konutlar teslim edildi. Hem doğanın hem de sosyal yaşamın ihya edildiği bölgede, vatandaşlar devletin desteğiyle yaralarını sararak yeni yuvalarına kavuştu.