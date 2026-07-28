Fransa alevlere teslim: Türkiye’den yardım eli ve Macron’dan Türkçe teşekkür

Fransa, tarihinin en büyük yangın felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. 11 Paris büyüklüğündeki alanın küle döndüğü ülkede, Türkiye’nin gönderdiği yangın söndürme uçakları sonrası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya üzerinden Türkçe teşekkür mesajı yayınladı. Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Ömer Aydın, alevlerin Fransız savunma ve havacılık sanayisinin kalbinin attığı bölgeye ulaşmasıyla 15 bin şirketin tahliye edildiğini, 300 bin kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.