Irak’tan Suriye’ye 250 bin tonluk buğday yardımı!

Irak'tan Suriye'ye yardım eli uzandı. Irak Ticaret Bakanlığı, Bağdat hükümetinin Suriye'ye yardım olarak 250 bin ton buğday gönderdiğini bildirdi. Yardımın Irak Bakanlar Kurulu'nun daha önce aldığı karar çerçevesinde yapıldığı öğrenilirken, buğdaylar, Irak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Kara Taşımacılığı Genel Şirketi'nin tırlarıyla Suriye sınırından giriş yaptı.

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