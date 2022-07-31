31 Temmuz 2022, Pazar
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Irak'ta siyasi kriz! Parlamento baskını sırasında 125 kişi yaralandı
Irak'ta Sadr yanlıları bir hafta içinde ikinci kez parlamentoyu bastı. Bariyerleri yıkarak Yeşil Bölge'ye giren protestocular, meclis içinde oturma eylemi başlattı.