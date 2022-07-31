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Irak'ta siyasi kriz! Parlamento baskını sırasında 125 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2022 10:52
Irak'ta Sadr yanlıları bir hafta içinde ikinci kez parlamentoyu bastı. Bariyerleri yıkarak Yeşil Bölge'ye giren protestocular, meclis içinde oturma eylemi başlattı.
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