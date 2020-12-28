- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Irak’ta petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü
Irak’ın kuzeydoğusunda yer alan Diyala kenti yakınlarında seyir halindeki petrol tankerinde meydan gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Çıkan yangın nedeniyle yolda bulunan 3 araç da kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamaya tankerden dökülen petrolün alev almasının neden olduğu öne sürüldü.
Diyala kenti yakınlarındaki Khalis-Kerkük yolunda seyir halinde olan petrol tankerinde patlama meydana geldi.
Patlama sonrası tankerde yangın çıkarken, 5 kişi hayatını kaybetti.
Çıkan yangın nedeniyle yolda bulunan 3 araç da kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamaya tankerden dökülen petrolün alev almasının neden olduğu öne sürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.