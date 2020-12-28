29 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Irak’ta petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü

Irak’ta petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2020 23:27
Güncelleme:28.12.2020 23:28
Irak’ın kuzeydoğusunda yer alan Diyala kenti yakınlarında seyir halindeki petrol tankerinde meydan gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Çıkan yangın nedeniyle yolda bulunan 3 araç da kullanılamaz hale geldi.

Diyala kenti yakınlarındaki Khalis-Kerkük yolunda seyir halinde olan petrol tankerinde patlama meydana geldi.

Patlama sonrası tankerde yangın çıkarken, 5 kişi hayatını kaybetti.

Çıkan yangın nedeniyle yolda bulunan 3 araç da kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamaya tankerden dökülen petrolün alev almasının neden olduğu öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurt köpek ve çocuk! Mucize kurtuluş...
Kurt köpek ve çocuk! Mucize kurtuluş...
Petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü
Petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü
Hz. Musa Cami'nde rezalet görüntüler!
Hz. Musa Cami'nde rezalet görüntüler!
İndirim uğruna virüsü hiçe saydılar
İndirim uğruna virüsü hiçe saydılar
Dünya bu görüntüyü izledi
Dünya bu görüntüyü izledi
Yüzyılın en iyi futbolcusu
"Yüzyılın en iyi futbolcusu"
Rusya'dan Başkan Erdoğan'a övgü
Rusya'dan Başkan Erdoğan'a övgü
Ağzında kramponla sahaya girdi
Ağzında kramponla sahaya girdi
Miçotakis canlı yayında aşı oldu
Miçotakis canlı yayında aşı oldu
Avrupa'nın Wuhan'ı Almanya!
Avrupa'nın Wuhan'ı Almanya!
COVID-19 için Avrupa'da tarihi gün...
COVID-19 için Avrupa'da tarihi gün...
Sıra dışı yöntem! Lav silahıyla...
Sıra dışı yöntem! Lav silahıyla...
Daha Fazla Video Göster