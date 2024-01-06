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İntikam yemini: Hizbullah’tan art arda füze! İşgalci İsrail’de siren sesleri yükseldi

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Giriş: 06.01.2024 21:44
Katil İsrail ordusu, Filistin’i işgal hareketi yanı sıra gözünü Lübnan’ın güneyine dikti. 2 Ocak’ta Beyrut’taki bir ofis binasına saldırı düzenleyerek, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldüren İsrail, Hizbullah’ın karşı hamlesi karşısında neye uğradığını şaşırdı. İsrail'in Meron hava üssü, art arda atılan 62 roketle hedef alındı. Bir taraftan Hamas bir taraftan Hizbullah’ı ensesinde hisseden katil İsrail’de siren sesleri yükseldi.
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