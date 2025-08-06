06 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İnsanlığın kalbine atılan atom bombası! ABD katliamının perde arkası
İnsanlığın kalbine atılan atom bombası! ABD katliamının perde arkası

İnsanlığın kalbine atılan atom bombası! ABD katliamının perde arkası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2025 09:03
ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya nükleer bomba atmasının üzerinden tam 80 yıl geçti. Radyoaktif etkileri yarım asırdan uzun süre hissedilen korkunç olayın yıldönümü, Hiroşima'da düzenlenen tören ile anıldı. Peki 80 yıl önce neler yaşan? ABD neden atom bombasına başvurdu? Dünya o dönem kanlı saldırıyı nasıl karşıladı? Tüm detaylar Dosya haberimizde…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İnsanlığın kalbine atılan atom bombası! ABD katliamının perde arkası
Japonya’da atom bombası kurbanları anıldı
Japonya’da “atom bombası” kurbanları anıldı
Putin ABD’li temsilci Witkoff ile görüştü
Putin ABD'li temsilci Witkoff ile görüştü
Hindistan’ı vuran sel köyü yuttu
Hindistan’ı vuran sel köyü yuttu
Su için açılan kuyudan doğal gaz çıktı!
Su için açılan kuyudan doğal gaz çıktı!
Fillerle geleneksel yaşam
Fillerle geleneksel yaşam
İmran Han destekçilerine müdahale!
İmran Han destekçilerine müdahale!
Heyelan felaketi! Onlarca kişi kayıp
Heyelan felaketi! Onlarca kişi kayıp
Canlı yayında korku dolu anlar
Canlı yayında korku dolu anlar
Kan donduran çağrı: Evcil hayvanlarınızı...
Kan donduran çağrı: Evcil hayvanlarınızı...
Sel vurdu! Önüne ne kattıysa sürükledi
Sel vurdu! Önüne ne kattıysa sürükledi
İnsanlığın kalbine atılan atom bombası! ABD katliamının perde arkası
İnsanlığın kalbine atılan atom bombası! ABD katliamının perde arkası
ABD elçisi Steven Witkoff Moskova’ya ulaştı
ABD elçisi Steven Witkoff Moskova'ya ulaştı
Daha Fazla Video Göster