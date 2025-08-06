İnsanlığın kalbine atılan atom bombası! ABD katliamının perde arkası

ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya nükleer bomba atmasının üzerinden tam 80 yıl geçti. Radyoaktif etkileri yarım asırdan uzun süre hissedilen korkunç olayın yıldönümü, Hiroşima'da düzenlenen tören ile anıldı. Peki 80 yıl önce neler yaşan? ABD neden atom bombasına başvurdu? Dünya o dönem kanlı saldırıyı nasıl karşıladı? Tüm detaylar Dosya haberimizde…

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