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İnsanlığın felaketi

İnsanlığın felaketi "nükleer savaş"! Dünya atom bombasıyla 79 yıl önce tanıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 23:08
Dünya genelinde gerilim ve şiddet her geçen gün artıyor. Savaş tamtamlarının çalındığı böyle bir dönemde "Nükleer savaş tehlikesi var mı?" sorusu da sıkça dillendirilir oldu. Peki olası bir nükleer savaşının sonuçları ve ortaya çıktığı tahribat ne olur? İşte bu soruya yanıt aradığımız analiz haberimiz geliyor şimdi ekranlara...
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