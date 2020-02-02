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02.02.2020

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör saldırısı! Polis ateş açtı |Video

İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırı alarmı! İngiliz polisi bıçaklı saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Olayda ölü ve yaralılar var. Ayrıntıları Londra'dan A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında aktardı.

'nin başkenti 'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi." ifadelerine yer verildi.

İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Görgü tanıkları da olay yerinde çok sayıda polis ve 9-10 ambulans bulunduğunu aktardı.

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