İngiltere'de zafer İşçi Partisi'nin! Sandık çıkış anketinde 410 sandalyeyle kazandı

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre ana muhalefetteki İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 410 sandalye kazanarak tek başına iktidar oldu. Muhafazakar parti iktidarlığının ardından ana muhalefetin bu zaferi ülkede 14 yıl sonra bir ilk oldu. Ayrıntılar A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında anlattı. İşte detaylar…

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