İngiltere’de parti skandalının videosu çıktı

İngiltere'de Boris Johnson'ın başbakanlıktan istifasını getiren parti skandalıyla ilgili yeni bir video ortaya çıktı. Görüntülerde, ülkede koronavirüs nedeniyle halka karantina zorunluluğu getirildiği sırada, muhafazakar parti milletvekillerinin yılbaşı partisi vererek dans ettiği görülüyor.

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