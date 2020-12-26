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İngiltere’de Oxford Circus Metro İstasyonu'na grafiti saldırısı

İHA
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Giriş: 26.12.2020 21:51
Güncelleme:26.12.2020 21:57
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ünlü Oxford Circus Metro İstasyonu'na yüzü maskeli bir grup tarafından grafiti saldırısı yapıldı. Sabah saatlerinde istasyonu açan görevliler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına uğrarken, çizilen grafitilerin silinmesi için çalışma başlattı.

İngiltere genelinde her sene 25 Aralık günü ulaşımın durdurulması ve istasyonların giriş çıkışlara kapatılmasını fırsat bilen bir grup grafiti sanatçısı, başkent Londra'nın en yoğun duraklarından Oxford Circus Metro İstasyonu'na grafiti saldırısı gerçekleştirdi.

Noel sebebiyle istasyonda güvenlik görevlileri ve çalışanların olmamasını fırsat bile grafiti sanatçıları, istasyonun platform kısmını baştan sona grafiti ile boyayarak istasyondan ayrıldı.

Sabah saatlerinde istasyonu açan görevliler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına uğrarken, çizilen grafitilerin silinmesi için çalışma başlattı.

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