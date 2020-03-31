31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
31.03.2020

İngiltere'de Kraliyet çalışanında virüs! Önlemler artırıldı

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in yakınında çalışan yardımcılarından birinde corona virüs (Covid-19) teşhisi konması Kraliçe’nin sağlığı konusunda korkuları beraberinde getirdi. Windsor Kalesi’nde önlemler artırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İngiltere'de Kraliyet çalışanında virüs!
İngiltere'de Kraliyet çalışanında virüs!
Çin ile ilgili bomba haber! Hayat normale dönmüştü... | Video
Çin ile ilgili bomba haber! Hayat normale dönmüştü... | Video
Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu
Central Park'ta koronavirüs hastanesi kuruldu
ABD’li misyonerlerden koronavirüs ayini!
ABD’li misyonerlerden "koronavirüs" ayini!
Kadın yolcu panolara tükürdü
Kadın yolcu panolara tükürdü
Çin'de öğrenciler okullara döndü ama...
Çin'de öğrenciler okullara döndü ama...
Brüksel'de ezan ilk defa minareden okundu
Brüksel'de ezan ilk defa minareden okundu
Prens Charles koronavirüs karantinasından çıktı
Prens Charles koronavirüs karantinasından çıktı
Çin’de yolcu treni raydan çıktı
Çin’de yolcu treni raydan çıktı
Buz üstünde ateşle oynuyorlar!
Buz üstünde ateşle oynuyorlar!
Netanyahu'ya koronavirüs şoku!
Netanyahu'ya koronavirüs şoku!
ABD'de sigortasız genç ölüme terk edildi!
ABD'de sigortasız genç ölüme terk edildi!
Daha Fazla Video Göster