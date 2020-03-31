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İngiltere'de Kraliyet çalışanında virüs! Önlemler artırıldı
İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in yakınında çalışan yardımcılarından birinde corona virüs (Covid-19) teşhisi konması Kraliçe’nin sağlığı konusunda korkuları beraberinde getirdi. Windsor Kalesi’nde önlemler artırıldı.
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