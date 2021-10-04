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İngiltere'de büyük yakıt krizi

A Haber
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Giriş: 04.10.2021 12:32
İngiltere tarihinin en büyük yakıt kriziyle mücadele etmeye çalışıyor. İngiltere Eski Başbakanı Gordon Brown'dan endice verici bir açıklama geldi. Eski Başbakan, ülkede bu yıl 3,5 milyon hanenin yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Ayrıntıları Londra'dan bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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