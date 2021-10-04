04 Ekim 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İngiltere'de büyük yakıt krizi
İngiltere tarihinin en büyük yakıt kriziyle mücadele etmeye çalışıyor. İngiltere Eski Başbakanı Gordon Brown'dan endice verici bir açıklama geldi. Eski Başbakan, ülkede bu yıl 3,5 milyon hanenin yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Ayrıntıları Londra'dan bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.