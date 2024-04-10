İngiltere’de bayram namazı 3 defa kılındı

Ramazan Bayramı Avrupa'da büyük coşkuyla kutlanıyor. Bazı ülkelerde ise camilerdeki yoğunluk nedeniyle bayram namazı birkaç sefer kılındı. O ülkelerden biri de İngiltere. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.

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