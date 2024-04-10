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İngiltere'de bayram namazı 3 defa kılındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 12:49
Ramazan Bayramı Avrupa'da büyük coşkuyla kutlanıyor. Bazı ülkelerde ise camilerdeki yoğunluk nedeniyle bayram namazı birkaç sefer kılındı. O ülkelerden biri de İngiltere. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
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İngiltere’de bayram namazı 3 defa kılındı
İngiltere'de bayram namazı 3 defa kılındı
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