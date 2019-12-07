07 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.12.2019

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı |Video

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı... Irkçı saldırgan kadın, kız çocuğuna hakaretler yağdırdı, otobüste darp etti, otobüs dışına savurdu, yere yatırıp yumrukladı. Çevredekilerin çoğunun sadece izlediği o anlar kamerada...

İngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.

IRKÇI ÇİRKİN SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler Güney Yorkshire'da Sheffield bölgesinde kaydedildi.
Görüntülerde bir yolcu otobüsünde kırmızı montlu 40'lı yaşlarında bir kadının, başörtülü bir kız çocuğuna bağırdığı görülüyor. Bir anda kız çocuğuna saldıran kadının, çocuğu otobüsün dışına savurduğu ve darp ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında çocuğu yere yatıran kadının, darp etmeyi sürdürdüğü görülüyor. Bu sırada kalabalığın çoğunun olayı sadece izlediği; birkaç kişinin saldırgan kadın ve kadına destek verenlere tepki gösterip; çocuğu kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin sonunda çocuğun bir kişinin yardımı ile yerden kalktığı ve bölgeden kaçtığı görülürken; öfkeli kadının olay yerinde kaldığı görülüyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından olaya tepki gösterenler, mesajlarını polis hesaplarını da mesajlarında etiketleyerek paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İngiltere'de Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı
İngiltere'de Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı
Lotoyu tutturdu arazi aldı ondan da define çıktı
Lotoyu tutturdu arazi aldı ondan da define çıktı
Kimliği belirsiz kişiler göstericilere ateş açtı
Kimliği belirsiz kişiler göstericilere ateş açtı
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı
İşitme engelli bebek ilk kez annesinin sesini duydu
İşitme engelli bebek ilk kez annesinin sesini duydu
Irak'ta göstericilere ateş açıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Irak'ta göstericilere ateş açıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yusuf İslam'ın danışmanı Carvalho Müslüman oldu
Yusuf İslam'ın danışmanı Carvalho Müslüman oldu
BAE ve Esad rejimi Türkiye düşmanlığında birleşti!
BAE ve Esad rejimi Türkiye düşmanlığında birleşti!
ABD’de yoğun çatışma! İşte o anlar...
ABD’de yoğun çatışma! İşte o anlar...
ABD'de ördeklerin kar keyfini soğuk böldü
ABD'de ördeklerin kar keyfini soğuk böldü
Suriyeli halktan Mehmetçiğe teşekkür!
Suriyeli halktan Mehmetçiğe teşekkür!
BAE dizisi Türkleri hedef alıyor
BAE dizisi Türkleri hedef alıyor
Daha Fazla Video Göster