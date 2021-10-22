22 Ekim 2021, Cuma
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth hastaneye kaldırıldı! Kraliçe 2. Elizabeth için dua kampanyası başlatıldı
Kuzey İrlanda ziyareti sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, tetkikleri yapılan kraliçenin Windsor Kalesi'nde istirahate çekildiği duyuruldu.