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İngiltere Kraliçesi Elizabeth hastaneye kaldırıldı! Kraliçe 2. Elizabeth için dua kampanyası başlatıldı

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Giriş: 22.10.2021 10:50
Kuzey İrlanda ziyareti sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, tetkikleri yapılan kraliçenin Windsor Kalesi'nde istirahate çekildiği duyuruldu.
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