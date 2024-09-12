İngilizler Gazze için sokağa çıktı

İsrail'in Gazze'de çadır kampı katliamına İngiltere'de de tepki gösterildi. Londra sokaklarında Gazze için eylem düzenlendi. Göstericiler hükümete de seslendi ve İsrail silah satışına son verilmesi istendi.

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