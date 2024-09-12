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İngilizler Gazze için sokağa çıktı

İngilizler Gazze için sokağa çıktı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 08:49
İsrail'in Gazze'de çadır kampı katliamına İngiltere'de de tepki gösterildi. Londra sokaklarında Gazze için eylem düzenlendi. Göstericiler hükümete de seslendi ve İsrail silah satışına son verilmesi istendi.
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İngilizler Gazze için sokağa çıktı
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