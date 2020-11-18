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İngilizler duyurdu! İşte Kovid-19 ve grip virüslerini etkisiz hale getiren maske

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Giriş: 18.11.2020 17:10
Güncelleme:18.11.2020 17:11
İngiltere'de yeni tip koronavirüs ve grip dahil temas halindeki virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi. Yeni antiviral yüz maskesi, Nottingham Trent Üniversitesinde görevli bir bilim insanı tarafından hazırlandı. Yaşanan bu sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan canlı yayında aktardı. Düven, maskenin ise aralık ayında vatandaşların kullanımına sunulacağını açıkladı.

Maskenin, nano-bakır antiviral bir katman dahil 5 katlı olduğuna dikkat çekilerek, standart maskelerin üç katlı olduğu belirtildi.

Kullanılan nano-bakır materyalin, partiküllerle temas ettiğinde virüsün ölmesini sağlayan ve çoğalmasını engelleyen iyonlara sahip olduğu ifade edildi.

Maske, 7 saatten uzun süre virüsleri öldürebiliyor

Deneylerde maskenin 7 saatten uzun süre COVID-19 ve grip virüslerinin yüzde 90'ından fazlasını öldürebildiği, yüzde 99,98 oranında filtreleme özelliğine sahip olduğu gözlendi.

Maskeyi tasarlayan bilim insanı Dr. Gareth Cave, "Maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı. Antiviral katman ve filtre katmanları virüsü yok ediyor" ifadelerini kullandı.

Maskenin aralık ayında satışa sunulması amaçlanıyor.

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