İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gizli raporu! Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü sonrası ne olacak?

95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra yapılacaklar basına sızdı. Haberlere göre "Londra Köprüsü Operasyonu" adlı bir planla cenaze töreninin ayrıntıları, güvenlik önlemleri ve sosyal medya kısıtlamaları gibi detaylar önceden hazırlandı. Londra bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.

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