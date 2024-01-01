01 Ocak 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İngiliz basınında dikkat çeken iddia: ABD ve İngiltere askeri uçaklarını İsrail için havalandırdı
İsrail'e Gazze'deki katliam için koşulsuz destek veren İngiltere ve ABD ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İki ülkenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz hava üslerini İsrail'e destek vermek için kullandığı öne sürüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.