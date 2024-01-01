İngiliz basınında dikkat çeken iddia: ABD ve İngiltere askeri uçaklarını İsrail için havalandırdı

İsrail'e Gazze'deki katliam için koşulsuz destek veren İngiltere ve ABD ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İki ülkenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz hava üslerini İsrail'e destek vermek için kullandığı öne sürüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

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